Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Pirita Kaunistamise Selts tahtis oma rõõmula püsti panna

„Rõõmulas leiaksid aset spordiharrastamine, rahvamängud ja -tantsud, suveteater, karussellid. veeremängud jne. Selleks on seltsil sobiv paik leitud, mis asub Pirital Viimsi maantee alguses paremal äärel apteegi kõrval umbes 10 tiinu suurune. Siin kõrval asub Kloostri mets, kuhu Tallinnal on tulevikus kavatsus loomaaeda asutada. Nii oleks tulevikus kõik lõbustused kokku koondatud. Põllutööministeerium planeeris mõne aasta eest selle platsi küll suvilate ehituskruntideks. Nüüd aga planeerib Tallinn kruntideks Lillepi ja Varsaallika heinamaid ning Pirita ümbruses on eramaid küllaldaselt saada. Sedasi kaoks vajadus just seda paika suvilate ehitamiseks kasutada. Pirita Kaunistamise Selts palubki maatüki pikemaks ajaks oma korraldusse rahvamängude ja lõbustuste arendamiseks,“ kirjutasid ajalehed 1929. aastal.