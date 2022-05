Punase võimumehe vastu! Lääne ajalehed kirjutasid, kuidas Karl Vaino naha kallale kiputi

Expresseni artikli autor oli Petserimaa Pankjavitsast pärit väliseestlasest kirjanik ja publitsist Alex Milits, Lundi ja Stockholmi ülikoolide kasvandik.

„Nõukogude Eesti uuele parteijuhile Karl Vainole korraldati juunis kolm ebaõnnestunud mõrvakatset, teatavad mitmed põrandaalused allikad Eestist. Olukord Eestis on just praegu väga pinev toiduainete puuduse ja paljude kaupade tugevasti kõrgendatud hindade tõttu. Vaino on tuntud väga Moskva-truu poliitikuna, kes igati täidab režiimi käske. Ta on eelmise parteijuhi Ivan Käbina järglane, kes aga katsus kaitsta eestlaste huvisid Moskva vastu. Vaino on selle tõttu halvas kuulsuses ja elanikkond süüdistab teda kõikides eesti ühiskonna puudustes. Praegu valitseb Eestis toidupuudus. Olukord on pinev. Eelmisel nädalal katkestati tee-ehitamine Tallinna ja Pirita vahel. Politsei (miilits) leidis uue teesilla alt lõhkeainelaengu,“ teeb Stockholmi Eesti Päevaleht 7. juulil 1979. omapoolse sissejuhatuse enne, kui alustab kokkuvõtet Expressenis mõni päev varem ilmunud artiklist.