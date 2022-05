Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti poliitilised jõud kogunesid, igaüht kaitses oma armee

„Viimasesse nädalavahetusse mahtus tavatult palju sündmusi. Eesti Kongress, „föderalistid“ ehk väljakuulutatult nõukogude föderatsiooni ühtsuse eest seisvate rahvasaadikute I kongress ja Rahvarinne võtsid kohad sisse uuel stardijoonel. Ent murepunkt on veidi mujal: oleme jõudnud olukorda, kus kõigil arvestatavatel poliitilistel jõududel on kasutada oma „korravalvejõud“. Eesti Kongress või Eesti Komitee võivad kindlad olla Kaitseliidu toetusele, ütles selle ajutise juhtimiskeskuse liige Kalle Eller. „Föderalistid“ võivad tugineda oma ustavatele töölisrühmadele ja Rahvarindel on toeks enda turvateenistuse baasil loodud Kodukaitse,“ kirjutas Päevaleht.