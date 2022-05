Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas töötu puusepp purjus peaga kolmandiku linna maha põletas

Hiljem ütles väheldast kasvu Petseri elanik, puusepaks õppinud Aleksander Terešihin kohtus häbelikult maha vahtides, et ta oli 24. mai hommikul 1939 sõbraga kaks asunikku, veerandliitrist viinapudelit ära joonud, siis koju läinud ja ema käest raha juurde nõudnud. Too aga hakanud hoopis tõrelema, et Aleksander ei viitsi tööd teha ja nuiab teistelt raha. Siis torganud talle meelde, et 50kroonine veksel tahab samuti lunastamist. Keeras endale vilka ja läks kuuri. Torkas seal plotski sambla sisse ja läks rahumeeli linna. Kuur oli kindlustatud 150 krooni peale. Kui see maha põleb, on jälle raha kui raba, mõtles joodik.