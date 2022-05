Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas OMONi eriüksuslased ründasid majanduspiiri valvajaid

Venemaa poole lookleval metsavahelisel teel on 20aastane leitnant ja tema seitse poisiohtu alluvat 1991. aasta kevadel Hõbeoja tollipunktis rahutu öö veetnud. Poolsada kilomeetrit eemal Luhamaal oli OMON keskööl piiripunkti rünnanud ja noorukid kartsid, et nüüd on nemad järgmiseks löögi all, kirjutab USA ajaleht Vaba Eesti Sõna oma ingliskeelses osas. „Me oleme selleks puhuks harjutanud ja meil on automaatidega politsei abiks,“ ütleb leitnant pisut liiase bravuuriga.