ARHIVAAR TIINA TAEL: algul saadeti ka linnavaadetega õnnitluskaarte

Ajaleht Olevik teatas 1894. aastal eestimaalastele: „Nüüd on lubatud, et ka siin maal seesuguseid omatehtud postkaartisi (heleda värviga paber) võib valmistada, kui väljamaal pruugiks on, kuhu postmark peale tuleb panna. Kaardid ei tohi suuremad olla kui 14 cm pikuti ja 9 cm laiuti.“ Tõepoolest, õnn oli saabunud inimeste õuele! Lõpuks ometi sai igavapoolsest pildita postkaardist midagi enamat ehk pildiga postkaart.