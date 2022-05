LEGENDAARNE LANGEBRAUN: nõud Saksamaalt ja Soomest, kaunistused Eestist

Samavõrd legendaarsed kui Johannes Lorupi vabrikus valminud klaasesemed on Eestis Nikolai Langebrauni portselanitöökoja lauanõud. Vast on teilgi olnud au istuda esimese vabariigi ajast pärit Langebrauni nõudega kaetud toidulaua taga? Või on eakamatel jäänud lapsepõlvest mälestus taldriku põhjal olnud ilusast pildist, kui sai kiiduväärse mudilasena toiduportsjon korralikult ära söödud? Praeguseks on Langebrauni esemetest saanud kollektsionääride ihaldatud objekt.