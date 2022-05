1931. AASTA UPUTUS: „Kogu linn on pimedas ja suurvee võimuses.“

„Söögilaud kuni lauatahwlini on wees. Laual on söök, laua äärde on ehitatud tellingud ja tellingutele asetatud toolid. Tuppa on seatud purded, mis wiiwad ahjuni ja usteni. Purretel jooksewad lapsed ja mängiwad „pardijahti“. Isa istub ahju pääl, tõmbab piipu ja waatab laste mängu. Panged, kausid, pannid ja muud mitmesugused anumad ujuwad toas weel. Laua ääres söömine on kaunis riskantne ülesanne – wee sisse seatud pukid pole kuigi kindlad, wabisewad wähemagi liigutuse juures ja ähwardavad pillata sööja külma wette.“ Nii kirjeldas ajaleht Pärnumaa 30. aprillil 1931 elu ühes sealtkandi talus. Kuid ega olukord polnud palju parem ka mujal Eestis, uppusid nii Läänemaa kui ka Virumaa.