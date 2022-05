Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas mammuti jälgi aeti taga Võrumaa kaunites kohtades

Peetrijõgi valiti uurimise alguspunktiks küll eeskätt seetõttu, et selle kallaste devoni paljandid palju, kui üldse, Ahja jõe omadele alla ei andnud ja kunstnike kiidetud olid olnud. Kuigi seekord mammutit ei leitud, siis polnud reisisiht sugugi valesti valitud. Mammutijäänuseid on varem või hiljem leitud Peetrijõe „Jaanuse sängist“ ja selle jõe Tahkumäe kaldajärsakust nelja sülla sügavusel. Võrumaa näis üldse olevat mammutirikas koht. Muide, seal leiti Sulbis kaevu kaevates ka karvase ninasarviku selgroolüli. See on ainus märk tolle looma elamisest Eestis.