Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Lõuna-Eesti mai keskel vaevles tohutu lumesaju ja tormiga

Kägu tuli raagusmetsa ja on oodata head vilja-aastat, jõudsid ajalehed juba rõõmustada 1927. aasta mais. Ometi pidid lehed laupäeval, 14. mail edastama hiiobisõnumi: teisipäeva õhtul Lõuna-Eestis alanud tiheda lumesajuga torm on umbes tuhat telefoniposti koos traatidega maha murdnud. „Võru ja Irboska vahel on torm maha murdnud üksi raudtee ääres 600 posti,“ märkisid ajalehed. „Neist on osa pooleks murdunud, kuna suurem osa maast välja kistud ja ümber paisatud.“ Järgmisel päeval oli kella kümneks hommikul maa kaetud paksu lumekorraga.