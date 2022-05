KOLM RISTIISA: Tšetšeenia maffia vallutas vägivalla ja traditsioonide toel Moskva allilma

Tšetšeenia maffia fookus on olnud suunatud eelkõige Venemaale. Ehkki nad on tegutsenud ka Kaug-Idas ja riigi lõunaosas, on tšetšeenidest gangstereid alati otsekui magnetiga tõmmanud pealinn Moskva. Kaukaasia rahval oli 1980–1990. aastatel Moskva allilmas esile kerkimiseks mitmeid eeldusi, mis tuginesid eelkõige Tšetšeenia ühiskonnas säilinud traditsioonidele kaugemast minevikust. Kui enamik Nõukogude Liidu eri piirkondade gangstereid üritasid olla ajaga kaasas käivad „seaduslikud vargad“, siis tšetšeenid järgisid kunagisi hõimureegleid ja -tavasid. Muidugi olid seal olulisel kohal jõud ja vägivald.