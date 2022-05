Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kõrvaltvaatajad kirjeldasid Eesti maarahva armuelu

Kui vanemad pojale naist otsivad või lubavad võtta, siis pole nende silmis tähtis sugugi see, kui puutumatu või ilus naine on. Tähtis on, et ta jaksaks ja tahaks talus tööd murda. Lausa surmani välja, loeme Tammsaarelt ja paljudelt maarealismiautoritelt. „Raskest teotööst väsinud töömehed mõtlevad õhtul unele, aga mitte oma himudele,“ möönab ka Hupel. „Kõrvale heitmine, paljaks võtmine… ja muu selline erutavad siinset talupoega vähe või üldse mitte, sest need on talle igapäevased asjad.“