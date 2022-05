Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Ühtne Eesti näitas korraks meie poliitika musta poolt

Paljud neist tuhandetest inimestest, kes tulid 7. mail 2010 Saku suurhalli jälgima ja ka osa saama poliitetendusest „Ühtne Eesti suurkogu“, ja ka mõnedki neist, kes sinna ei tulnud, uskusid, et nüüd sünnib tõesti uus erakond. Pärast etenduse lõppu võetakse kohe Toompea üle. Tähele panemata jäi, et tegelikult parodeerib etenduse nimi ju Venemaa võimuparteid ning poliitika telgitagused, mis on üsna universaalsed kogu maailmas. Pealegi kihutati rahvast üles hoopis mitte tõe, vaid naljakate hõigetega klakööride plaksutamise saatel. Nagu: selge on see, et meilt võeti raha ära ‒ me võtame selle tagasi!