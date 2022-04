Härrasmees ja spioon: Eesti kolonel luurajate suurel mänguväljal

Teda ei kuulatud. Seda enam, et kolonel oli just tulnud Königsbergist, kuhu ta saadeti president Pätsi nõudmisel kohtuma Saksa kindralstaabi esindajatega, et esitada neile kolm küsimust: kas Eesti võib loota Saksamaa abile, kui oleme sunnitud relvadega kaitsma oma vabadust Nõukogude Vene vastu, kas Läänemerd kontrolliv Saksamaa lubab meil meritsi Läänest sõjavarustust tuua ja kas Saksamaa jääb ükskõikseks, kui N. Vene tungib Eestisse. Vastused ei rõõmustanud teda ega kedagi teist.