CORREGGIO SEEBIMEISTER: ebausklik itaallanna keetis kaaslinlasi seebiks ja valmistas neist kooke

Ühes väiksemapoolses Põhja-Itaalia linnakeses elas naine, kellele oli soolapuhuja ennustanud, et kõik tema lapsed surevad noorelt. 17 korda rasedaks jäänud itaallanna oligi kaotanud 13 last, mistõttu oli ta nelja ülejäänu suhtes äärmiselt kaitsev. Kui vanimat neist ohustas II maailmasõtta mobiliseerimine, otsustas naine, et poja turvalisuse saab tagada vaid inimohverduste abil. Ta hakkas tapma kohalikke naisi, kelle surnukehad keetis ta seebiks või küpsetas koogiks. Tegemist pole vendade Grimmide loomingusse kuuluva kurja muinasjututegelase kirjeldusega, vaid reaalselt tegutsenud mõrtsukaga.