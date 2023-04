LOOTUSETU VASTUHAKK: Varssavi geto ülestõusu inspireeris juutide soov valida ise suremiseks aeg ja koht, mitte lasta seda teha natsidel

19. aprillil 1943 puhkes kurikuulsas Varssavi getos juutide ülestõus, mida peetakse omataoliste seas II maailmasõja suurimaks. Tolleks ajaks oli sõjaedu juba natside kahjuks pöördunud, sest vaid kaks kuud varem olid nad pidanud tunnistama Stalingradi all kaotust. Sellele vaatamata oli Poola pealinn Varssavi veel kindlalt sakslaste kontrolli all. Neile valmistasid aga muret kohaliku geto juutidest „elanikud“, kes olid viimaks otsustanud, et ei lase end vastu hakkamata surmalaagritesse viia.