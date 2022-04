Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kapitalism tuli Tallinna: onu Sam tõi meile rämpstoidu

Lõpuks läks Posti reporter julgelt edasi triibulistes siidpluusides blondide teenindajate vahelt läbi otse praelõhnalisse saali, kus töötajad täpselt teadsid pärast kuuajalist eridressuuri Poolas: viiekümneastmelise (!) kvaliteedikontrolli läbinud hamburger ei tohtivat karvavõrdki erineda McDonald'si kõikjal maksvaist standardeist. Kui mingi aps ka tulevat – näiteks on kotlet kaks kraadi ettenähtust kuumem, siis lendavat see otse prügikasti. Töötajad teadsid ka seda, et kui kehvemini rabada, siis teenib 1,3 dollarit tunnis, aga kui lasta kätel kiirelt liikuda, siis võib koguni kolm dollarit kätte saada. Ütle sa nüüd!