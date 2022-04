Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Odessa kaupmehepoeg eestlastele esimest lennukit esitles

Postimees andis lennust põhjaliku ülevaate: „Juba kella neljast hakkas rahvast Raatuse uulitsa kaudu jala ja voorimeestel lendamise platsile voolama. Päältvaatajate arv platsil ulatus tuhandeteni, palju rohkem rahvast oli muidugi väljaspool. Kohalejõudjad võisid lendamise apparati, mille kallal õhusõitja mehaniker veel nokitses, lähemalt vaadata… Lennumasin oli kahe kandepinnaga Farmanni süstemi riist…Lendamise probleemi kallal on inimsoo erksamad pääd aastasadade pikkuselt mõtelnud ja uurinud. Peaks arvama. et masin, selle uurimise vili, väga peenike ja keeruline riist on. Kuid mis sa näed? Puust, traatidega ühendatud keppisi ja lihtsa linase riidega üle tõmmatud kandepindasid, mõne sülla laiuseid.“