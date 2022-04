Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas eestlanna pakkus end Lõuna-Aafrika presidendi haaremisse

Kristina teadis, et toonasele Lõuna-Aafrika presidendile, 70aastasele Jacob Zumale meeldisid mitte enam esimeses nooruses mõnusalt suured kopsakad tädid, sest ta oli juba neli aastat selles riigis elanud ja tegutsenud ühes rahvusvahelises kodanikuühenduses. Ta pani tähele ka seda, et president kavatseb hakata kolmandat naist võtma ja see pakkus rohket naeru, temast ilmusid ajalehtedesse karikatuurid ja koomiksid.