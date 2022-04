Valve Raudnaski kolumn | Vahepala

Istusin kinos ja vaatasin filmi „Soo“. Millised võrratud maastikud – rabajärved, kanarbikuväljad, sookased! See ei tekitanud hirmu, vaid hoopis igatsust minna kas või juba maikuus mõnele matkale, kuigi mind võlub kõige rohkem südasuvine palava ilma raba. Aga Oskar Lutsu „Soos“ on hirmutavad vaatepildid: mülkad matavad kinni tee, soo kihiseb ja koriseb, „seal all keedavad soovaimud määratuis kateldes suppi“, kuskil vilguvad petlikud virvatuled. Ka filmis on ähvardavaid soomülkaid ja mürgiauruseid inimsuhteid, aga ilusad rabavaated ja sama ilusad noored Eesti näitlejad katavad koledad pildid ära. Siinjuures pole küsimus ainult filmi tegijates, vaid ka filmi vaatajates.