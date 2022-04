KUMMITAVAD VALGED DAAMID: mitte ainult Haapsalus

Nagu nimigi ütleb, on nad riietatud valgesse ning neil on enamasti pikad juuksed. Tuntud keskaegse legendi järgi võis Valge Daam ilmuda nii päeval kui ööl majapidamises, kus mõni pereliige varsti sureb. Samuti on arvatud, et Valge Daam võib ilmuda fotodel kas vahetult enne või pärast inimese surma, seega võib Valge Daami kummituslik ilmumine olla surmaenne. Valgete Daamide hingesid on peetud ka surnud esivanemate vaimudeks.