SEISUSLIK EESTI: kes võis saada kodanikuks, kes mõisnikuks, kes koguni aadlikuks?

Tänapäevane Eesti on demokraatlik vabariik, kus kõigil on võrdsed õigused ja võimalused, kuid vaid veidi rohkem kui sajand tagasi, kui kuulusime Vene impeeriumi koosseisu, oli ühiskond seisuslik – sarnaselt India kastidega olid inimesed jaotatud nelja seisusesse (vn. сословие): talupojad, kodanikud, vaimulikud ja aadel (vn. дворянство). Kõik need jagunesid veel alamseisusteks. Nii võis aadlitiitel olla isiklik või pärandatav. Oli kõrgaadel (krahvi- või vürstitiitli kandjad) ja alamaadel. Valdav osa Balti aadlist oli oma tiitli saanud juba Rootsi (Liivi- ja Kuramaal Poola) ajal, kuid lisa andis ka tsaariaeg.