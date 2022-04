AUGUST GAILITI MIHKLIPÄEV: karjäär teatridirektorina lõppes päevapealt

„„Paugu pealt“ vallandamise otsuse olevat kuuldavasti tinginud A. Gailiti ükskõikne ja isegi segav suhtumine teatri ellu. Otsus on olnud ühehäälne,“ teadis Päevaleht. Vabas Sõnas mainiti, et Gailit ei ole suutnud esitada teatri käesoleva lõpuhooaja kava. Maa Hääl kirjutas: „Teatri juhatus on direktorilt nõudnud korduvalt väärtuslikku draamat opereti kõrval. On samuti korduvalt nõudnud kindla sisedistsipliini maksmapanekut. Ei üht ega teist nõuet pole suudetud täita.“ Gailitit nähti teatris (ja Tartuski) üha harvem, lõpuks ei ilmunud ta isegi juhatuse koosolekule. Siiski otsustati talle teatrist palka maksta tema lepingulise ametiaja lõpuni ehk 1. juulini.