Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kahtlustati, et Eesti Majas on salaruumid ja relvad 

„Rootsi politseinikel ja rahvusvahelisel politseinike organisatsioonil IPA olevat olnud Wallingatani majas salajased ruumid ja relvad – vaid mõned kvartalid mõrvakohast eemal,“ kirjutab Dagens Nyheter ja märgib, et IPA-l olnud tihedad kontaktid Lõuna-Aafrika agentidega. „Olevat peaaegu kindel, et ka kurikuulsal Lõuna-Aafrika poolt finantseeritud WACL-il (World Anti-Communist League) olevat olnud ruumid selles majas. Kui Palme-uurijad olid Eesti Majas käinud ja aruande kirjutanud, meenus ühele politseinikule, et Wallingatan 34-s oli olnud sissemurd, mis oli politseinikele tundunud imelik. Seal olevat varastatud püstoleid ja „höghastighetsvapen“ (tohutult kiire laskemoonaga relvad),“ refereerib Eesti Päevaleht Rootsi väljaannet.