„EI JAH, JÄLLE ÖÖKULL!“ Islandi vulkaan halvas nädalaks poole maailma lennuliiklusest 

Kõigepealt tuleb klaarida segadused vulkaani nime ümber. Mõned teadjamad on seletanud, et ametlikult on see hoopis Fimmvörðuhálsi vulkaan, mida katab Eyjafjallajökulli liustik. Seda on mainitud ka nimede Eyjafjalla või Eyjafjöll all. Olgu nagu on, ajalukku on vulkaan läinud siiski Eyjafjallajökullina.