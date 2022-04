Lia von Sydow: riigivanema tütar ja Rootsi diplomaadi abikaasa, kelle isamaaks jäi ometi Eesti 

SÕBRAD KA VANAS EAS: Lennart Meri ja Lia von Sydow. Foto: Eesti Rahva Muusuem / muis.ee

Välisminister Friedrich Akeli meelerahu oli lõplikult rikutud, kui tema kabinetti Toompeal astus end esitlema Rootsi uus asjur Erik von Sydow. „Säherdune nolk!“ mõtles Akel ja hindas, et miskitmoodi tahavad rootslased kindlasti Eestit tögada, saates siia oma vana ja väärikat kuningriiki esindama napilt 26aastase diplomaadi. Mis siis, et riigimarssali poeg. Akel ei teadnud veel, et mõni aasta hiljem viib ta oma noorema tütre Lia Toomkirikus altari ette abielluma tollesama rootslasega, keda tahtnuks praegu oma tööruumest välja visata. Laulatusel kandis peigmees diplomaadi kuldnööpidega suurvormi kullaga väljaõmmeldud krae, kolmnurkmütsi ja kuldmõõgaga.