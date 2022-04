Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas vanalinnas toimus läinud sajandi suurim juveelirööv 

Kohe kargasid nende juurde kaks meest. Nad hoidsid müüjat kinni ja rabasid turvamehe selja tagant tema püstoli TT. Müüja käed seoti jõhkralt kleeplindiga kinni ja hiljem näitas ta korravalvuritele esimese asjana siniseplekilisi käsi. Et turvamehel polnud siniseid plekke, sattus ta mõneks ajaks kahtluse alla. Arvati, et just tema oli röövi organiseerinud. Siis aga lõpetati kahtlustused. Muu hulgas seetõttu, et kallimad esemed jäid ju puutumata. Turvamees oleks kindlasti teadnud neile osutada. Hiljem ütles müüja, et vast nädalapäevad tagasi olid nad kõige kallima ehte ära müünud. See maksis 100 000 krooni.