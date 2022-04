Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti lendurid sõja ajal Soome lahte julgestasid 

Foto: KADRI PAAS

„Kahju, et on unustatud ainult eestlastest koosnenud merelennuüksuse Seeaufkärungstaffel 127 võitlus kodumaa ja Soome lahe eest II maailmasõjas,“ kirjutab autor märgusõna „Eesti lendur“ all Stockholmi Eesti Päevalehes 9. aprillil 1975.