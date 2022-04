Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas käre külm rikkus naiste rõõmu kreemkollastest sukkadest 

„Nii külma ilma, kui tänavu, ei ole meil ülestõusmise pühade aegus varemalt tähele pandud. Lihavõtte laupäeva hommikul oli 10 kraadi külma ja vali ning vinge põhjapoolne tuul puhus kogu päeva, vahele pilvisest taevast lund puistates. Öösel läks külm nii kangeks, et Põhja-Eestis mitmel pool kraadiklaasid näitasid 16 kraadi alla nulli,“ kirjutab Kaja oma esimeses pühadejärgses väljaandes 4. aprillil 1923. „Nii käredat külma uue kalendri aprillis ei ole meil varemalt nähtud. Andmed, mis ilmade kohta olemas on ja mis 70 aastani tagasi ulatuvad, toovad tõendusi ainult -13,7 kraadi kohta, nii et tänavune temperatuur endistest ligemale kolm kraadi madalamal seisis.“