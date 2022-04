Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Savisaar ohverdas lindiskandaalist pääsemiseks etturi ja kaotas 

Foto: Õhtuleht arhiiv

„Ütlesin Savisaarele, et oled ikka siga küll,“ lasi toonane peaminister Tiit Vähi ajalehes trükkida lause, mis ta ütles oma valitsuse siseministrile Edgar Savisaarele selle peale, kui too talle Londonis 1995. aastal tunnistas, et oli enne riigikogu valimisi lindistanud kolm-neli linti poliitikutega peetud vestlustest.