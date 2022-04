KREMLI DRAAKON: Ramzan Kadõrov – tšetšeenide karmikoeline valitseja, kes armastab Putinit, ent jälestab homosid ja kriitikuid 

Putinile lojaalne Ramzan Kadõrov on lubanud ukrainlastele lõpu peale teha. Seni on hirmuäratavad tšetšeenid tegutsenud Ukrainas kardetust tunduvalt kesisemalt.

„Minu iidol on Putin. Ma soovin, et ta jääks presidendiks elu lõpuni. Ma armastan teda väga – nii palju, kui üks mees saab teist armastada. Ta on sõnapidaja mees, kes tõi Tšetšeeniasse rahu. Need, kes kritiseerivad Putinit, pole inimesed. Nad on minu isiklikud vaenlased!“ Sellise kiidulaulu esitas 2010. aastal end Vladimir Putini sõdalaseks pidav Ramzan Kadõrov, kes vannutati 15 aasta eest Tšetšeenia riigipeaks. Ise Kadõrov end presidendiks nimetada ei soovi, sest tema arvates ei saa Venemaa territooriumil tegutseda mitu presidenti.