Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti ei saanud koru ega ostutähti, tuli pikalt krooni oodata 

Foto: Tairo Lutter

„Mis ütleb Moskva?“ küsis Stockholmis ilmunud Eesti Päevaleht 1989. aastal, kui ülemnõukogu oli vastu võtnud seaduse Eesti NSV isemajandamise alusest, kus oli juttu ka oma rahast. Väliskorrespondendid Moskvas raporteerisid, et selle raha nimeks saab koru. Siis nagu soomekeelne „ehe“. Kuid tegelikult olnuks see lihtsalt lühend sõnadest „konverteeritav rubla“. Juba IME autoritele oli selge, et ilma oma rahata isemajandamine välja ei vea.