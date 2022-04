Vihast pakatav Vaino: need kuradi eestlased tahavad streikida! 

SELTSIMEHED, OLGE VALVSAD: Karl Vaino oma kabinetis kaaslasi õpetamas. Foto: Õhtuleht arhiiv

„Osa Tallinna elanikest leidis oma kirjakastidest memorandumi, kus kutsuti teatud päeval streikima. Kohe pärast seda soovitasid streiki ka võõrad raadiohääled ja lääne ajalehed tegid sellest suure sensatsiooni,“ kurtis toonane Eesti NSV parteijuht Karl Vaino Pravdale, olles enne seda parteijuhtide nõupidamisel käratanud, et läänes tegeletakse objektiivsuse sildi all lausa mereröövellikkusega. Vaino viis endast välja see, et 1981. aastal tehtud streigiüleskutse nii suurt tähelepanu pälvis. Kindlasti läinuks ta vihast lausa lõhki, kui teadnuks, et see üleskutse oli ühe mehe ettevõtmine.