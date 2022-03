UURALI KOLETIS: Nõukogude Liidu noorima sarimõrvari roimad olid nii õõvastavad, et isegi tema vanemad soovitasid ta hukata 

„Meie, vanemad, ütleme sellisest pojast lahti ning nõuame, et tema suhtes kasutataks kõige karmimaid meetmeid – mahalaskmist. Sellistel ebarditel pole nõukogude perekonnas kohta!“ Nii kõlas Vladimir Vinnitševski ehk Uurali koletise vanemate avaldus, mis saadeti pärast tõe ilmsikstulekut kohalikule ajalehele. Aastatel 1938–1939 toimusid Uurali mäestiku lõunapoolse osaga piirnevas Sverdlovski oblastis õõvastavad roimad. Eelkooliealiste laste julm tapmine tekitas õudust ka kõige külmaverelisemates linnaelanikes. Ehkki esialgu arvati, et tegutsemas on mõrvarlik jõuk, selgus hiljem, et roimade taga oli hoopis teismeline noormees.