KÕRTSIMAFFIA VERINE VANDENÕU: Ida-Virumaal salaviinaga äritsenud naised tellisid pealekaebaja mõrva 

Ehkki eestlased kipuvad esivanemate salaviinaseiklusi romantiseerima, oli see tegelikult julm äri, milles segunesid rahaahnus ja alkoholi hullutav mõju. Ida-Virumaal Aidu külas jõudis see mürgine kombinatsioon nii kaugele, et seal võis 20. sajandi esimestel kümnenditel rääkida isegi salakõrtsmike maffiast. Paralleelid Sitsiilia või Ameerika kuritegelike organisatsioonidega on muidugi kirjanduslik liialdus, kuid oma iva selles siiski on. Nimelt oli tsaariajal Aidus mitu konkureerivat salakõrtsi, mis talumeestele ilma vastava loa ja järelikult ka riigile makse maksmata odavat kroonuviina müüsid. Ja nagu külakohtades tavaline, olid salakõrtside pidajad omavahel lähedalt sugulased või lihtsalt üleaedsed, kes suutsid ühise ohu korral üksmeeles tegutseda. Sealhulgas oma ärihuvide kaitseks ka mõrva tellima.