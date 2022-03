Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Vene kaubalaev Tallinna madalal tormiga pooleks murdus 

„Enneolematu mereõnnetus Tallinna, endisel Revalsteini madalikul. Teisipäeva hommikul murdus kella 8 ajal pooleks esmaspäeva varahommikul udus ja pimedas karile jooksnud Nõukogude Vene 3114tonnine aurik Tšeljuskinets, mis oli teel segakauba laadungiga New Yorgist Leningradi. Laeva pooleks murdumine toimus päästetööde ajal ja selle põhjustas kivide vahele sattunud laeva jäämine seitsmepallise NO tormi kätte,“ kirjutas Uus Eesti kesknädalal, 29. märtsil 1939. „Laeval oli pardal hinnaline laadung masinaosade näol, kuulduste järgi olnud need lennukimootorid. Laeva tagumine osa triivis tuule mõjul õnnetuse kohast mõned kilomeetrid eemal asuvale Uuemadalale, kus see umbes 3–4 meremiili kaugusel Naissaarest vajus põhja. Laev oli kõigest kaks aastat vana. Tšeljuskinetsi 35liikmeline meeskond päästeti päästelaeva Meteor ja Vene auriku Ašabadi poolt.“