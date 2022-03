Oscar Peterson Helmut Anikost: „That's my man!“

Ansambli Vauk koosseisus Tartu levimuusikapäevadel 1985. aastal. Foto: Tõnu Noorits / Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum

Kui džässilegend Oscar Peterson 1974. aasta sügisel oma trioga Tallinnas käis, korraldati pärast kontserte koos kohalike muusikutega kitsamas ringis ka jam session'e ehk ühisimproviseerimisi. Pärast ühe sellise lõppu märkis Peterson meie muusiku Helmut Aniko kohta tunnustavalt: „That's my man!“ („See on minu mees“ või „Seda meest ma hindan“). Tänavu 27. märtsil oleks Aniko saanud 75, kuid lahkus meie seast ootamatult vaid 56aastasena – 7. juunil 2003 pidi tal Soomes Raahe linnas olema pikalt ette valmistatud kontsert. Kui ta eelmisel õhtul magama läks, ei viidanud miski sellele, et kontserdipäeva hommikul ta enam voodist ei tõusegi.