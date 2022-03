Toivo Tootseni mälestused | Ees ootas 30 000 kilomeetrit 

„Ei tule kõne allagi!“ oli Slutski esimene reaktsioon. Aga välja ta mind kohe ka ei visanud, nii et sain talle meie plaani lähemalt seletada. Et ma saadan teelt kogu aeg reportaaže, mul on juba toimetuses kokku lepitud, nad teevad siin nende põhjal saated. Ja et hiljem tuleb mitu pikka saadet. Ja et ideoloogiliselt on see ka raadiole väga tähtis – nii suurejooneline ettevõtmine komsomoli juubeli tähistamiseks! Ja et kõigepealt käime ära Kundas. See oli mul mõeldud ekstra peibutuseks Slutskile. Sealne tsemendivabrik oli omaaegne komsomoli löökehitus Eestis, kus Aadu (nii kutsusime Aado Slutskit omavahel) ise oli agaralt asja juures olnud. Kunda oli Slutski noorusarmastus, jutt Kundast pehmitas tema südant märgatavalt.