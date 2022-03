ÜHE LINNUSE LUGU | Vääna linnuse vare – kas keskajast või 19. sajandist? 

Vääna vasallilinnus arvatakse olevat rajatud 1500. aasta paiku ning see kuulus koos Harku, Lagedi, Keila, Kiiu ja teiste väikeste vasallilinnustega Tallinna ümbritsenud kaitserajatiste võrku. Arheoloog Villu Kadakas on aga märkinud, et suurema, niinimetatud Karukeldri müüritis pärineb kindlasti kahest eri ehitusjärgust ja see eraldusjoon on seinal ka hästi näha. Mis puutub eraldiseisvasse torni, siis on Kadaka sõnul väga ebatõenäoline, et 19. sajandi meistrid osanuks või viitsinuks teha laskeavasid nii ajastutäpselt.