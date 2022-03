NEETUD RAJAD: surnuaiast möödudes hoia hinge kinni! 

Nagu eelnevas näites, on paljud neist uskumustest seotud teel seisvatest takistustest möödumisega. Nõnda on tuntud ka uskumus, et kui kõndida koos sõbraga kõnniteel, mille keskel on tänavapost, ei tohi postist kahelt poolt mööduda. Niisamuti ei tohi vastutulijal lasta kahe inimese vahelt läbi minna – vastasel juhul võib tülli minna või saab sõprusside lõhutud. Needuse vältimiseks tuleks proovida minna ühelt poolt posti või öelda üksteisele „Tere!“ kohe pärast postist möödumist. Ingliskeelses keeleruumis kasutatakse tervitusloitsu asemel võlufraasi „sai ja või“ (bread and butter), märkimaks, et nende sidet ei saa lõhkuda, nii nagu võid ei saa juba määritud saialt eraldada.