ESTOFIIL URHO KALEVA KEKKONEN: „Eesti on mõistuse ja südame asi.“

Foto: Armin Alla / Rahvusarhiivi filmiarhiiv

Kuidas Soome vabariigi president Urho Kaleva Kekkonen Eestis käis, sellest räägitakse legende tänini. Tartus tuli tema visiidiga seoses käibele termin „kekoneerimine“. Legendaarne Kekkoneni saun Kääriku järve ääres, mida soomlased peavad oma rahvuslikuks kultuurimälestiseks, on praegugi alles. Ka tema kuulsat suusaretke märkiv Kekkoneni matkarada on siiamaani avatud. Ja muidugi tema eestikeelne kõne Tartu ülikooli aulas, mis kinnitas, et hõimurahvas pole meid unustanud… Eesti keelt vabalt rääkiva Soome riigipea huvi ja sümpaatia hõimuvellede vastu oli alguse saanud juba 1920. aastatel tudengipõlves.