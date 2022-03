Alexander McKibbin ja Eesti diplomaadid: Briti luure silmad ja kõrvad 

SAATKONNA SALONGIS: August Torma koos abikaasa Alicega ja teised selle loo tegelased. Foto: Rahvusarhiiv

Polnud balli või seltskonnaõhtut, mille kannul siinsed ajalehed oleks jätnud märkimata: „Hurmav proua McKibbin on iga päevaga järjest ilusam.“ Sel ajal, kui proua tähtsate meestega tantsu keerutas, ajas tema puiduärimehest abikaasa Alexander (tuttvalikult Sandy) sagedamini oluliste inimestega juttu või siis kirjutati temast kui jalgpalli- ja tenniseturniiride korraldajast ning kohtunikust. Vaid kitsas ring teadis, et ärimees on Briti luure silmad ja kõrvad Eestis, kes värbas ka meie saadikuid. Ilmselt tegutses ta ääripidi teisteski Balti riikides. Eriti pärast seda, kui SISi koosseisuline agent Leedust lahkus.