Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Tallinna linnaisad õpetasid komblust 1497. aastal 

Foto: Teet Malsroos

Tallinna rae kombluseeskiri 1497. aastast teatab alguses, et dokument on sisse seatud ja välja kuulutatud selleks, et ükski linnakodanik ei saaks end teadmatusega vabandada, kui talle mõne rikkumise eest trahv määratakse, kirjutab Tallinna Post 18. märtsil 1938.