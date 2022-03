AJALEHEPOISS KARJUS: eritelegramm! Vapsidel krõska! Päts ja Laidoner võtsid võimu! 

12. märtsi õhtul kell kümme olid Toompeale kutsutud ajalehtede peatoimetajad. Riigivanema kohusetäitja Konstantin Päts teatas neile, et kihutustöö, mida on viimasel ajal harrastatud, on ületanud lubatud piirid ja muutunud hädaohtlikuks riigi sisemisele rahule ja julgeolekule. „Mitmelt poolt tulnud valitsusele sooviavaldusi võtta tarvitusele abinõusid korra ja kodanike julgeoleku jaluleseadmiseks. Nüüd on valitsus otsustanud seda teha ja seadnud ametisse kaitsevägede ülemjuhataja ja usaldanud talle suuremad volitused, kui näeb ette meie riiklik kord. Üle lubatud piiri läinud poliitiline võitlus lõpetatakse. Kõigile poliitilistele erakondadele keelatakse kaitseseisukorra maksvuse ajaks poliitiline agitatsioon… Igasugune vastuhakkamine ülemjuhataja korraldustele surutakse maha kõige otsustavusega.“