ALLES JÄID VAID RUSUD: Vladimir Putini karjäärile pani aluse verine sõjategevus Tšetšeenias 

Kui Boriss Jeltsin 1999. aasta viimasel päeval Venemaa troonilt ootamatult lahkus, ütles riigi esimene president, et käes on aeg, et Venemaa vana ja kommunistlik kaardivägi teeks ruumi uue põlvkonna juhtidele. Ta pidas silmas Vladimir Putinit – endist KGB-last, keda kirjeldas väljaanne The Guardian 2000. aasta kevadel irooniliselt „Venemaa demokraatia uueks kangelaseks“. Tolleks hetkeks oli tema pintsakurevääril juba mitmeid veriseid plekke, mida maha pesta polnud võimalik. Nende seas oli halastamatu sõjategevus Tšetšeenias. Esimene Tšetšeenia sõda osutus Venemaale häbiplekiks, mida Vladimir Putin asus 1999. aastal julmalt „parandama“. Venemaa ja tšetšeenide suhted olid olnud keerulised juba ka kaugemas minevikus.