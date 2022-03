Tõnis Erilaiu lehesaba |Kuidas kohvikukultuur jõudis 225 aastat tagasi Eestimaale 

Hispaaniast Saragossast pärit Alfonso Tellado tuli Tallinna 1702. aastal. Ta võeti kohe bürgeriks (kodanikuks) ja sai raelt õiguse kohvimaja avada. Kus see uksed lahti tegi, pole paraku teada. Nagu ka see, mida seal kohvi kõrvale pakuti. Linna paberitest leiab Tellado nime veel vaid seoses sellega, et ta abiellus 1703. aasta sügisel kohaliku neiuga Mihkli kirikus ja pool aastat hiljem teisega (!) –nüüd juba Oleviste kirikus. Kohvimaja pidi igal juhul Põhjasõja üle elama. Tallinna sattudes Vene vägede kätte on raedokumentides juttu seal olnud suuremast löömingustki.