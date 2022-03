Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas naise tähendus ühiskonnas on 20 aastaga muutunud 

Lindsalu tsiteerib eelmise sajandi alguse moodsat filosoofi Otto Weiningeri: „Üksikuid erandeid arvestamata ei ole naine midagi muud, kui ainult paljas seksuaalsus,“ nentides, et kui läänes on nii, siis peab ka Eestis olema samuti. Ja eks olnud tol ajal meilgi, küll vaid kolmeks aastaks, komeedina esile kerkinud seksisümbol Seksi-Kristi. „Kristi on küll kunstiõpingud pooleli jätnud, kuid jätkab maalimist käsi kasutamata,“ kirjutas Postimees oma online-küljel naistepäeval 2001. aastal. „Ta ise on veendunud, et teeb kunsti kõige otsesemas mõttes.“