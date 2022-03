Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas draamateater endale Saksa teatrimaja ostis 

„Ostetud teatrimaja antakse draamateatrile üle 1. juulil. Hoone omandamist on abistanud vabariigi valitsuse pooldaval suhtumisel ja soovitamisel Krediit Pank. On huvitav märkida, et see ei ole esimene juhus, kus Krediit Pank on oma abiga mõjuvalt kaasa aidanud eesti kultuuriüritustele. Juba enne iseseisvust finantseeris Krediit Pank Eesti suurima teatrimaja Estonia ehitamist,“ kirjutas Rahvaleht. „Oli selge, et väikesearvuline saksa seltskond ei vaja sarnast teatrihoonet, mis ehitati 1909. aastal minevikuolusid silmas pidades Peterburi arhitektide (Aleksei) Bobõri ja (Nikolai) Vassiljevi projekti järele. Hoone vastas algul küll omaaegsetele tingimustele, aga ei ole suutnud rahuldada praegusel kujul tänapäeva arenenud teatrikunsti nõudeid. Eriti vajab täiendamist iganenud lavaseadeldis ja puudlikud kõrvalruumid. On kaalutud mõningaid projekte, kuidas seda hoonet kohandada teatrile vastuvõetavamaks.“