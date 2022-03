JOHHAR DUDAJEVI HOIATUS VEERANDSAJANDI EEST: Ukrainal tuleb Venemaaga veel karvupidi kokku minna! 

Vene armee tappis Eestigi heaks palju teinud Dudajevi suunatud raketirünnakuga. Oma pooleteisetunnises intervjuus väljaandele Vzgljad ütles Dudajev enam kui veerand sajandit tagasi, et Ukrainal tuleb Venemaaga veel karvupidi kokku minna. „Niikaua, kui russism eksisteerib, ei loobu see oma ambitsioonidest. Praegu, nagu ka varasematel aegadel, tahetakse „slaavi“ sildi all laiaks litsuda Ukraina ja Valgevene. Itškeeria võttis natukene isu vähemaks, aga see ei peatanud neid. Krimmis veel tulevad tapatalgud,“ hoiatas ta.