Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas me estast ja sajakust kahjutundeta ilma jäime 

Veebruaris kirjutasidki ajalehed, et rahaseaduse eelnõu on lõplikult valmis ja see määrab Eesti rahaühikuks esta. Kaks ja pool estat võrduks grammi kullaga. Esta omakorda jaguneks sajakuteks. Iga sajaku väärtus võrduks sel ajal käibel olnud margaga. Metallist vahetusrahad oleksid kahe- ja üheestalised, mis sisaldavad vähemalt viissada tuhandikku hõbedat. Sajakud on prostamast metallist – 50, 25, 10, 5, 3 ja 1 sajak.